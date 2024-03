Al via sabato 6 aprile la 33^ edizione di Trekking col Treno alla scoperta del territorio metropolitano in nome di un turismo lento e consapevole che promuove il piacere del camminare e la mobilità sostenibile per praticare ecologia concretamente. Un calendario con 41 escursioni per l'edizione 2024 all’insegna della scoperta a piedi dell’Appennino bolognese (e non solo) e dell'utilizzo del mezzo pubblico per raggiungere i luoghi di partenza dei trekking.

Trekking col treno è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna- Modena, che ne cura e finanzia la promozione, e CAI sezione di Bologna. Le escursioni sono possibili grazie al prezioso impegno volontario di tanti soci del CAI che studiano i percorsi e accompagnano gli escursionisti. Partner dell’iniziativa sono Trenitalia Tper, che fornisce supporto sul trasporto pubblico ferroviario, Tper che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, Bologna Welcome che coordina la piattaforma di prenotazione e il sito e APT Servizi che concorre alla comunicazione dell’iniziativa.

I TREKKING - ALCUNE PILLOLE'

Da Castel d'Aiano a Montese, tra bolognese e modenese, sui luoghi che nel corso della guerra furono interessati dalla costruzione di importanti difese tedesche lungo i crinali e le cime dei monti per rallentare l'avanzata alleata verso Bologna e la pianura padana. E sulla Linea Gotica si tornerà anche a novembre per un’escursione tra Vergato e Rocca di Roffeno. Non sarà il solo “assaggio” dei Cammini che attraversano il nostro territorio: il 19 maggio infatti sarà la volta di Un poco di Piccola Cassia, un trekking tra Tolè e Castel d’Aiano sull’antica via di pellegrinaggio.

Confermate le ormai classiche camminate della memoria, momenti per riflettere sulla storia non troppo lontana del nostro territorio, in un 2024 in cui cade l’ottantesimo anniversario della strage di Burzanella (Il silenzio di Bel Poggio, 29 settembre) e dell’eccidio di Marzabotto (A Monte Sole: 80 anni di lutto, 5 ottobre). Ma anche per ricordare la fatica dei minatori che realizzarono le opere ferroviarie dell’Appennino, in un trekking che esplorerà i sentieri sopra la “galleria lunga” della Direttissima (Pensando ai minatori di ieri e di oggi, 13 ottobre). Anche quest’anno è confermata la collaborazione tra Trekking col Treno e Crinali, la grande rassegna culturale estiva dell’Appennino che dedica a tre escursioni Trekking col Treno altrettanti concerti in luoghi di grande suggestione: il 23 giugno a Ronchidoso, l’1 settembre ne I boschi incantati di Bocca di Rio, e l’8 settembre nei luoghi cari al pittore Giorgio Morandi.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione dell’Unione Appennino Bolognese che cura la rassegna. In territorio imolese spazio a tre escursioni, accompagnate anche dal CAI Imola: due con partenza da Castel San Pietro per camminare tra le dolci colline di Vedriano e di Fiagnano, e un’ultima che si spingerà alla scoperta della vallata del Santerno, Dai gessi di Tossignano a Monte Battaglia ed a Castel del Rio (2 giugno).

La Pianura ospita gli escursionisti di Trekking col Treno lungo il canale Navile, nell’ormai storica Andè ban in tal canel (16 novembre).

E ancora le escursioni ci accompagneranno tra i colli e i vigneti della Valsamoggia, nelle “langhe bolognesi, tra caratteristici borghi dell’Appennino, alla scoperta delle peculiarità geologiche e paesaggistiche del territorio: nello spaziare tra le tante ricchezze custodite

dal territorio, Trekking col Treno si inserisce a tutti gli effetti nella programmazione strategica del Territorio turistico Bologna-Modena che valorizza ancor più l'intera area metropolitana come contesto naturalistico-ambientale.

COME PARTECIPARE

Anche quest’anno Trekking col Treno prevede la prenotazione obbligatoria per ogni escursione e un numero limitato a 40 partecipanti.

La prenotazione si effettua online nella settimana dell’escursione (dalla mattina del lunedì al tardo pomeriggio del venerdì) sul sito www.trekkingcoltreno.it, che utilizza la piattaforma sicura Trekksoft fornita da Bologna Welcome e che permette anche il pagamento della quota di partecipazione: 7 Euro per i non soci CAI (di cui 2 euro per il progetto legato al recupero del sentiero CAI 913, che da Pianoro Vecchio conduce al Parco del Paleotto) e 2 Euro per i soci CAI.

La quota di partecipazione non comprende i costi dei trasporti, che sono a carico dell’escursionista.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.trekkingcoltreno.it, la pagina facebook

Trekking col Treno o visitare l’info point eXtraBO (piazza del Nettuno 1/ab-Bologna).