Trekking panoramico all'alpe di Monghidoro

Natura, buona energia, panorami, risate, vin brulè...sono questi gli ingredienti con i quali le Guide Escursionistiche di Scomfort Zone vogliono iniziare il mese di Dicembre!

Domenica 3 dicembre è in programma un trekking sull’Alpe di Monghidoro, una gemma incastonata nell’Appennino bolognese al confine con la Toscana. Dalla cima si godrà di una meravigliosa vista panoramica che include da San Luca alle Alpi innevate.

Caratteristica ed imperdibile sarà la “via dei Presepi” in mezzo al bosco, con le sue raffigurazioni della natività perenni, un modo per entrare nel mood natalizio ma senza patemi.



Info tecniche:

Lunghezza: Circa 12 km

Dislivello: 500 metri

Difficoltà: Facile/Media – Alla portata di chi è abituato a fare escursioni e in buone condizioni di salute.



Ritrovo ore 10 a Monghidoro (BO)

Sarà possibile incontrarsi a Bologna e organizzarsi per il trasporto con mezzi propri.





Per info e prenotazioni:



samuele@scomfortzone.com