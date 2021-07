Trekking sulle sponde del rio Canali

Percorso suggestivo lungo la gola scavata dal torrente Canali.

Percorreremo lo Scarello, un sentiero che presenta ancora l'antica lastricatura in pietra che ne permetteva l'utilizzo fino al secolo scorso per trasportare le castagne ai mulini di Villa d'Aiano.

La Stramazza, invece, era la strada percorsa dai contadini con pesanti sacchi di farina in spalla, dove di tanto in tanto si possono ancora riconoscere i cosiddetti "arpusadori", sporgenze rocciose che venivano utilizzate per alleggerirsi dal carico e riposarsi qualche minuto senza doversi chinare.



Difficoltà escursionista: E

Lunghezza complessiva: circa 5 km

Durata (comprese le soste): 3 ore

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, è pertanto adatta a persone con un minimo di allenamento e abitudine a camminare nella natura.

I cani sono ammessi condotti al guinzaglio.

Ritrovo alle ore 09.00 presso il parcheggio del centro sportivo di Villa d'Aiano (BO).



Equipaggiamento: scarponcini da trekking con suola scolpita, abbigliamento comodo "a strati", giacca anti-vento e anti-pioggia, bandana/cappellino e occhiali da sole.

Bastoncini da trekking facoltativi.

Da portare con sé zainetto con acqua, snack, crema solare e repellente per insetti.

Contributo di partecipazione:

€ 10 adulti / € 5 bambini fino a 12 anni

La quota si riferisce al solo accompagnamento per tutta la durata dell'escursione da parte di Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 4/2013.

Prenotazione obbligatoria entro il 29/07/2021

351 7111114 info@slow-emotion.com



L'escursione sarà confermata al raggiungimento di:

Numero minimo 5 partecipanti - Numero massimo 15 partecipanti.



Il programma si svolgerà nel rispetto delle regole di sicurezza per contenere il contagio da COVID-19. A tutti gli iscritti sarà inviato relativo regolamento di partecipazione al momento della prenotazione.



In caso di maltempo l'escursione potrà essere preventivamente annullata. La guida potrà modificare l'itinerario dell'escursione qualora le condizioni metereologiche non ne permettessero il regolare svolgimento in sicurezza.

