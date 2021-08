“Te la do io la Musica!”: trekking urbani con Franz Campi

Trekking urbani “Te la do io la Musica!”, itinerari guidati per le vie del centro di Bologna alla scoperta della gloriosa storia musicale della città. Un percorso, sulle tracce dei pionieri e dei grandi protagonisti bolognesi delle sette note, condotto e ideato da Franz Campi, presentatore, conduttore radiofonico, autore di numerosi brani pop, per la lirica, per i più piccoli e per sigle TV, che da anni ha sposato la formula del teatro-canzone portando in scena spettacoli dedicati a grandi artisti e interpreti.

Una passeggiata con uno dei protagonisti dell’intrattenimento bolognese nei luoghi in cui i dischi sono nati e gli artisti hanno lasciato un segno: i grandi concerti, le Accademie, il Conservatorio, gli studi di registrazione, i locali da ballo, le cantine delle band, i festival, i negozi di dischi. Partendo dal negozio di Borsari & Sarti dove il nonno di Andrea Mingardi, allora adolescente, comprò al nipote la prima batteria e dove arrivavano i primi dischi jazz e rock negli anni 60’, passando per lo storico organo del 1470 ancora funzionante dentro alla basilica di S.Petronio, fino all’affascinante leggenda del Roxy Bar. Un variopinto e imprevedibile mosaico di circostanze che hanno favorito lo sviluppo di un “brand” ormai noto agli addetti ai lavori e al grande pubblico: Bologna città della musica!

Ad ogni incontro, un ospite diverso che arricchirà il percorso con le sue storie inedite legate al mondo della musica, regalando retroscena e punti di vista inediti. Tante storie narrate proprio lì, dove si sono svolti i fatti, dove si sono accese le scintille e dal cui seme sono germogliate bellissime vicende che hanno riempito di note il nostro Paese e il mondo. Il progetto è in collaborazione con ComunicaMente e con il Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna.

Prenotazione obbligatoria, max 20 partecipanti

Info e prenotazioni:

eventi@comunicamente.it

Tel.: 346 4799651 (lun-ven dalle 9.00 alle 13.00)

Durata: variabile da 1h 30’ a 2

Prossime date:

giovedì 26 agosto 2021: ore 18-20

sabato 18 + sabato 25 settembre: ore 16-18

sabato 2 ottobre: 16-18

Punto di ritrovo: Via Farini 7 (incrocio con Piazza Cavour)