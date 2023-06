"Trent’anni di grano" al Museo della Civiltà Contadina

Sabato 10 giugno lo spettacolo "Trent’anni di grano" in scena al Museo della Civiltà Contadina

Paola e Stefano sono sposati dal 18 giugno 1989 e da allora vivono in campagna, alle Ariette, un piccolo podere sulle colline a sud-ovest di Bologna, in Valsamoggia. Sono attori e contadini. Coltivano la terra, il grano e lo trasformano in pane. Non per venderlo, ma per mangiarlo ogni giorno e condividerlo con gli spettatori che incontrano durante i loro spettacoli. Nel corso dell’estate 2019, la trentesima vissuta alle Ariette, hanno scritto un diario di vita quotidiana per raccontare attraverso il grano il loro presente. Raccontare il presente con le sue contraddizioni, le intolleranze non solo alimentari, il rapporto con la terra, gli animali, le piante e gli uomini, il rapporto con la società nella quale tutti noi viviamo. Così è nato Trent’anni di grano, Autobiografia di un campo. Tre mesi di diario, trent’anni di vita. Forse uno spettacolo. Forse una veglia, come nelle notti d’estate, sotto le stelle, quando ci sentiamo piccoli, molto piccoli, granelli di polvere in mezzo ai campi.

Di e con Paola Berselli e Stefano Pasquini - scenografia e costumi Teatro delle Ariette - regia Stefano Pasquini - segreteria organizzativa Irene Bartolini - ufficio stampa e comunicazione Raffaella Ilari - produzione Teatro delle Ariette 2019 con Fondazione Sassi Matera.

Alle ore 20.30 visita guidata gratuita alla cucina del Museo della Civiltà Contadina, Villa Smeraldi