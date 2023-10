Triptych e apparato del golgi in "il diavolo e l'acqua santa"

Domenica 1° ottobre

TRIPTYCH | APPARATO DEL GOLGI

IL DIAVOLO E L’ACQUA SANTA



Una serata divisa in due tempi, nel primo ascolteremo i TRIPTYCH, nati nell’aprile del 2022. La grande voce della cantante Jennie Huston, la chitarra dai 1000 suoni ed effetti di un veterano della musica bolognese come Mauro Miceli e il basso dello storico del rock Lucio Mazzi qui in veste di musicista, vanno così al servizio di brani celeberrimi, come di altri che il pubblico avrà il modo di scoprire.

Nel secondo tempo si esibirà APPARATO DEL GOLGI, iconica band bolognese degli anni ’80, composta da giovani musicisti ancora in attività che hanno calcato gli importanti palchi di grandi artisti. La band riproduceva musica progressive partecipando a tutti quei concorsi che venivano banditi in quel periodo, vincendone parecchi. L’ADG si riunisce e suonerà brani di PFM, Genesis, Emerson Lake & Palmer, Finardi, King Crimson…



BIGLIETTERIA & INFORMAZIONI

Via Libia 59, Bologna

051 342934 | biglietteria@teatrodehon.it



ORARI DI APERTURA

Dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.





È possibile prenotare i biglietti telefonicamente negli orari di apertura della biglietteria. Il ritiro deve essere effettuato almeno due giorni prima dello spettacolo.