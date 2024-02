"Tropea" live al Covo Club

Sabato 24 febbraio 2024 i "Tropea" live sul palco del Covo Club.

Dopo la release del singolo “Gallipoli” (peermusic ITALY, Artist First), i Tropea si preparano a pubblicare il nuovo album e annunciano le date del Serole Tour. La band underground milanese arrivata in finale nell’ultima edizione di X Factor, dopo il club tour dello scorso anno e la successiva leg estiva, torna nella sua dimensione naturale, quella del palcoscenico. I Tropea uniscono nel loro stile diverse influenze musicali tra cui l’alternative degli anni 2000, il postpunk di inizi anni ’80 e un beat che ricorda molto quello degli anni ’60. Dopo 6 anni di attività il gruppo ha finalmente pronto un disco carico di cose urgenti da dire e “Gallipoli” gli è sembrata l’occasione perfetta per anticiparlo, perché disegna al meglio il momento che stanno vivendo: un’estate idilliaca che non hanno mai avuto. “Gallipoli” rappresenta per la band “il canto della contraddizione”, che parla dei sogni e delle ambizioni che si respirano in quest’epoca post-berlusconiana, ma soprattutto delle sue incoerenze, “perché più ci riempiamo di vuoto più sentiamo vuoto da riempire”. Raccontano i Tropea: “Il senso di prurito di noi Tropea è quello di chi sta crescendo e sta confrontando i propri sogni, le ambizioni e l’amore che mettiamo nel suonare dal vivo, con un mondo che sa essere spietatamente privo di contenuto – come dice il brano stesso: “sono diventato allergico” – “ho sete di una sete che non ho”.