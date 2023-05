Tu che m'hai preso il cuor...operetta che passione!

A riprova del fatto che l'operetta non è solo sinonimo di leggerezza, Franz Lehár, tra il 1922 e il 1923, compone "Il paese del sorriso" - "Das Land des Lächelns", insolito per la piccola lirica perché tocca tematiche assai mature e storico-socio-antropologicamente rilevanti. Il principe cinese Sou-Chong (il tenore Paolo Gabellini, che avrà il compito di intonare anche il brano più famoso: "Tu che m'hai preso il cuor" - "Dein ist mein ganzes Herz") e Lisa (il soprano Giada Maria Zanzi), una nobildonna occidentale, si innamorano nonostante le perplessità delle rispettive famiglie: la convivenza tra i due fa alla lunga emergere svariati punti di divergenza tra i loro caratteri e le loro culture. Si prospetta pertanto una vicenda molto meno allegra di quanto ci si potrebbe aspettare da un'operetta. I due protagonisti difatti si separeranno e Sou-Chong celerà la sua tristezza dietro ad un sorriso di convenienza, poiché nel suo regno è importante "sempre sorridere e lieti APPARIRE". Ecco l'apparenza contrapporsi all'essere poiché le convenzioni vanno rispettate anche quando si ha il cuore infranto.



Decisamente "Il paese del sorriso" risulta essere tanto moderno quanto ricco di spunti di riflessione: il 18 giugno p.v., col patrocinio di Succede solo a Bologna, Sol Omnibus Lucet APS si cimenterà nella messa in scena di codesto titolo presso il Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19 a Bologna, unendo le forze con Modesta Compagnia dell'Arte APS e avvalendosi così dell'esperienza registica di Maurizio Tonelli (tra l'altro in scena nel duplice ruolo del padre di Lisa e di Fu-Li) per porgere una lettura della vicenda in chiave originale e anche comica, pur senza snaturare l'essenza del capolavoro di Lehár, così da rendere anche questa operetta sui generis adatta ad ogni tipologia di target come da mission di Sol Omnibus.



La direzione musicale sarà affidata a Carlotta Marchesini, che a sorpresa sarà impegnata anche vocalmente nel ruolo di Mi, sorella del protagonista Sou-Chong. Infine la coordinazione delle scenografie e la realizzazione dei costumi saranno affidate a Mirta Zagonara.



Lo spettacolo inizierà alle ore 18.30 con ingresso ad offerta libera previa prenotazione: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215



