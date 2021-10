Tumore al seno, Tita Ruggeri e i monologhi ‘Protocollo Salamandre’

‘Protocollo Salamandre’ è l’ultima produzione del gruppo teatrale Le Salamandre, nato all’interno dell’Associazione Il Seno di Poi, formata da donne che hanno fronteggiato il cancro al seno e utilizzano anche i linguaggi dell’arte per condividere quello che abitualmente è molto difficile da comunicare. Un’esperienza di vita che viene raccontata senza toni drammatici, ma con ironia.

Anche nel periodo del Lockdown, il laboratorio teatrale è andato avanti a distanza con il coordinamento di Tita Ruggeri producendo questa volta non uno spettacolo teatrale, ma un breve video di circa 16 minuti. “Il video, dice la regista, è la testimonianza di quanto il lavoro teatrale sia importante per la sua capacità di essere reale momento di condivisione, una maniera di lavorare insieme che fa delle Salamandre un gruppo non più legato soltanto dall’essere accomunate dalla malattia, ma anche dal sentirsi parte di una iniziativa artistica, che, dopo il video, prosegue con i nostri nuovi spettacoli”

Preceduti dalla voce fuori campo di Tita Ruggeri, ‘Protocollo Salamandre’ è composto da 9 brevi monologhi, ognuno scritto e interpreatato dalle nove ‘Salamandre’. Sono nove, sono donne, e ognuna di loro dà voce a un farmaco, uno di quelli che hanno utilizzato o stanno utilizzando nella loro lotta contro il cancro al seno. I farmaci si trasformano in ‘personaggi’ capaci di ironizzare, di costruire un mondo immaginario abitato da strani esseri che hanno accompagnato e accompagnano la loro quotidianità, al punto di considerarli ‘di famiglia’ e ai quali prestare la propria voce per presentarli al pubblico.

‘Protocollo Salamandre’, nato da un’idea di Anna Savarese con la regia di Tita Ruggeri e il montaggio video di Monica Vaccari verrà presentato il 13 ottobre (ore 19) nella Sala Conviviale Castiglione in piazza di p.ta Castiglione 3, in occasione della “Prima Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul Tumore metastatico al seno”

