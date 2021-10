“Tutariel”: le risate non vi daranno tregua

Si ritorna a recitare dal vivo con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli! Dopo il grande successo delle rocambolesche comicissime “soluzioni” casalinghe che hanno dato vita alla serie di pillole video “Tutariel” su RaiPlay, finalmente, i nostri eroi ce le proporranno live a teatro!

Signò: Stefano Sarcinelli; il suo fido assistente Ariel: Marco Marzocca, saranno li insieme a voi, per divertirvi, spiegarvi e raccontarvi come risolvere ed operare al meglio nelle nostre case: come apparecchiare correttamente una tavola, come usare al meglio un’aspirapolvere, come installare una rete wifi e tanti altri piccoli utili accorgimenti.

Una serie infinita di gags comiche ed esilaranti che coinvolgerà il pubblico fin dall’inizio dello spettacolo con incursioni a sorpresa di alcuni degli storici personaggi di Marco Marzocca che hanno fatto la storia della comicità degli ultimi anni. Uno spettacolo per tutta e tutte le famiglie veramente divertente e coinvolgente.

Attenzione, una sola avvertenza, prima di venire in teatro allenate i muscoli facciali perché per le risate non vi daranno tregua!!! Vi aspettiamo, Signò!