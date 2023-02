"Tutta la vita" Lucio Dalla

Sabato 4 marzo, data che segna gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, all’Audiorium Manzoni va in scena - BMA presenta “Tutta la vita” - una serata dedicata al genio della canzone d’autore italiana, festeggiato con un concerto unico, nel quale i virtuosi dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna si confronteranno con le canzoni più belle del vastissimo repertorio del cantautore.

Con gli arrangiamenti originali realizzati per l’occasione da Valentino Corvino che la dirige, l’Orchestra accompagnerà le voci di alcuni tra i più originali esponenti della nuova musica italiana, e della lirica talenti che proprio alla poetica di Dalla si ispirano,

rinnovando un patrimonio straordinario di cultura e di passioni, ballate senza tempo, testi di grande attualità, soluzioni musicali che superano in continuazione la ‘forma canzone’. A loro si aggiungerà il Coro Voci Bianche del TCBO.

Sul palco del Teatro Manzoni si susseguiranno Emma Nolde, Erika Mou, Lyl , Nostromo, Fabio Curto, Claudia Ceraulo, Kazuki Yoshida.

A ognuno è stata affidata una canzone di Lucio Dalla, per una serata pensata proprio nello spirito del cantautore che nella sua carriera ha sempre affiancato la propria esperienza creativa a quella di valorizzatore di nuovi talenti, da lui scoperti e portati al

successo

Le canzoni saranno legate tra loro da una serie di contributi video di artisti, amici e stretti collaboratori di Lucio Dalla. Ci saranno Maurizio Biancani, Ron, Gianni Morandi, Tobia Righi e Gaetano Curreri.

Il programma:

Cara | Quale allegria (Emma Nolde)

Treno a vela | Tango (Nostromo)

1983 | Washington (Lyl)

Le rondini | Piazza grande (Fabio Curto)

La sera dei miracoli | Caruso (Fabio Curto e Allievi della Scuola dell’Opera)

4-03-1943 | La casa in riva al mare (Erica Mou)

Canzone | Il gigante e la bambina | Attenti al lupo (Erica Mou e Coro Voci Bianche)

Anna e Marco | Felicità (tutti)