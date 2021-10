Tutto il Fico di zampa: evento benefico

IN Group - Peschereccio Italia

presenta



“Tutto il FICO di Zampa”



Domenica 24 ottobre 2021

Parco tematico FICO

Via Paolo Canali 8, Bologna

dalle ore 11 alle ore 16



Evento a favore dell’Associazione Una Zampa per la Spagna (ODV)

Obiettivo: adottare 15 teneri cagnolini da salvare

dall'abbandono e dallo sterminio nelle Perreras



“Voglio vivere” griderebbe ogni essere vivente, se stivato in gabbie piccolissime, privato di cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, pulizia, cibo ed acqua, ma queste sono le perreras, l'equivalente del nostro canile municipale.



“Voglio vivere” direbbero: Sansa, Celtic, Ermione, Falco, Orlando, Ghilly, Lea, Ray, Shiro, Theon e Shiva.



Purtroppo quando arrivano nelle Perreras inizia il countdown: 10 giorni per sperare di venire reclamati e dal quel momento scattano 15 o massimo 30 giorni di vita.



L’unica soluzione è l’adozione.



L’Associazione Una Zampa per la Spagna (ODV) si batte dal 2014, con campagne di sensibilizzazione nazionali, per evitare la tragica e inevitabile sentenza.



Peschereccio Italia promuove la battaglia intrapresa da Claudia Conte e tutti i volontari dell'Associazione impegnandosi a realizzare un evento domenica 24 ottobre presso la sede del ristorante, nel Parco tematico di FICO-Eataly World di Bologna.



Una giornata che inizia con un tour guidato e alle 13 pranzo presso il ristorante.



Seguono momenti di presentazione e premiazione ai tanti volontari che si battono per una giusta causa. Infine il saluto del vero testimonial Yuri, il pastore tedesco che proprio grazie all'Associazione ha trovato una casa.



“Voglio vivere” dicono tra le sbarre, ma in fondo forse, vogliono sperare di dire “con te” !



LINK EVENTO https://fb.me/e/1li8B0glD

LINK INTERVISTA CLAUDIA CONTE

PER PRENOTAZIONI - Claudia - 3287717027 - Rossana - 3342287232

CONTATTI PESCHERECCIO ITALIA Sede - 059 9773203 (anche Whatsapp)



Visita al Parco tematico, pranzo e partecipazione evento €25



Bambini sotto i 90cm 15€

