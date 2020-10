"TUTTO IN UNA NOTTE -Tour 2020"è un progetto musicale che nasce dalla collaborazione del gruppo musicale "GLI ANGELI VR TRIBUTE BAND" e dagli artisti del calibro di : MIMMO CAMPOREALE tastierista di Vasco Rossi 1980-1987, ANDREA "CUCCHIA"INNESTO, sassofonista di Vasco Rossi 1985-2017, DANIELE "LA ROCCIA"TEDESCHI, batterista di Vasco Rossi 1984-1995, RICKY PORTERA chitarrista co-fondatore degli Stadio, ANNASTELLA CAMPOREALE corista di G. Nannini.

Per il terzo anno consecutivo la band e gli artisti saliranno sul parlo del Cineteatro "G. FANIN" a San Giovanni in Persiceto (BO) SABATO 14 NOVEMBRE ORE 21:00.

Musica e solidarietà si uniranno per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell'associazione onlus "BIMBILACQUA" di Bevilacqua(BO).

Costo del biglietto intero € 18,00, ridotto € 15,00.(circuito vivaticket, c/o biglietteria del teatro). Parcheggio adiacente al teatro. Mostra meno