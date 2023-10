Cinzia Spanò: "Tutto quello che volevo"

Pubblico Ministero: “A cosa ti servivano i soldi che guadagnavi?”

La ragazza: “Taxi, vestiti, shopping, insomma tutto quello che volevo (…)

Era questo il mio scopo, alla fine non c’era nessuno scopo”



Fece molto scalpore qualche anno fa la storia di due ragazzine di 14 e 15 anni, frequentanti uno dei licei migliori della capitale, che si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di viale Parioli. Il caso ebbe una fortissima eco mediatica anche per via dei clienti che le frequentavano, appartenenti alla cosiddetta “Roma-bene”. La storia che raccontiamo inizia quando la strada della più piccola delle due ragazze incrocia quella della Giudice Paola Di Nicola la quale, chiamata a pronunciarsi su uno dei clienti e ad esprimersi sul risarcimento del danno alla giovane oltre che sulla condanna alla reclusione e alla multa dell’imputato, stabilisce che nessuna cifra potrà mai restituire alla ragazza quello che le è stato tolto. “Com’è possibile risarcire quello che ha barattato per denaro dandole altro denaro? Se io adesso dispongo di risarcirla in questo modo non farei che ripetere la stessa modalità di relazione stabilita dall’imputato con la vittima, rafforzando in lei l’idea che tutto sia monetizzabile, anche la dignità. E come può inoltre il denaro proveniente dall’imputato, il mezzo cioè con cui lui l’ha resa una merce, rappresentare per quella stessa condotta il risarcimento del danno?”



di e con Cinzia Spanò

disegno luci Giuliano Almerighi



in collaborazione con Uscire dal guscio