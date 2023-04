La Rock Bazar Band è orgogliosa di annunciare la realizzazione di un concerto benefico in favore di ADMO Emilia Romagna che si terrà il 18 maggio alle 20.45 presso il Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese.



Un evento organizzato da ADMO Emilia Romagna e dal Comune di Sant’Agata Bolognese, la cui amministrazione, come tutte le figure coinvolte, ha dimostrato una straordinaria sensibilità sul tema della donazione del midollo osseo.



Sul palco la Rock Bazar Band e l’attrice Valentina Neri i quali metteranno in scena:



‘TUTTO SCORRE a tempo di Rock’, un concerto/spettacolo di sensibilizzazione e raccolta fondi. Durante il concerto sarà presente anche Wainer Lamberti che riporterà la propria testimonianza.



Il supporto tecnico sarà a cura della Phanteon Service a cui va un sincero ringraziamento, come a tutti i volontari che renderanno possibile la realizzazione dello spettacolo.



Posti limitati, prenotazione ai seguenti recapiti:



3355492121



f.martelli@admoemiliaromagna.it



Ingresso a offerta libera - importo consigliato 15 euro



Tutto il ricavato sarà devoluto ad ADMO Emilia Romagna.



Al termine dello spettacolo, sotto al portico antistante l’ingresso del teatro, le persone interessate potranno ricevere informazioni da parte dei volontari.