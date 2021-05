Batman ha la potenza e l’autorità di un bronzo di Riace, mentre Minnie presta momentaneamente il volto alla Nike di Samotracia. Senza alcun sacrilegio e profanazione il supereroe moderno e il mito entrano in collisione nel nostro immaginario fondendo le loro gesta eroiche in visione plastiche d’autore. Questo il concept della mostra “Tuttuno. Eroe e mito” che da venerdì 7 maggio a domenica 9 maggio porterà a Bologna, presso la sede di Stepping Stone (via Zanardi, 2/5), le scultore di Andrea Poggipollini. Un percorso che ha visto l’artista bolognese manipolare e interpretare le più celebri sculture della classicità attraverso personaggi iconici e leggendari del mondo dei fumetti.



Una cornice prestigiosa per le opere di Poggipollini. Lo spazio di via Zanardi, oggi gestito da Stepping Stone, showroom specializzato nella ricerca di materiali è superfici, vanta un’importante tradizione per quella che è la sperimentazione è la ricerca artistica. Per diversi anni ha ospitato la Galleria Neon Campobase, fucina di giovani talenti italiani, tra cui il giovane Maurizio Cattelan.

