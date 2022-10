"Uccelli": percorso di creazione partecipata all'Arena del Sole

Sabato 22 ottobre lo spettacolo "Uccelli" in scena sul palco dell Arena del Sole.

"Uccelli" di Marco Martinelli riapre le attività di FUORI!, il percorso di creazione partecipata realizzato da ERT, finanziato dal FSE – PON METRO Bologna e curato dalla ricercatrice indipendente Silvia Bottiroli, che pone artisti stranieri in dialogo con quelli emiliano-romagnoli, per costruire un percorso di creazione partecipata dedicato agli adolescenti e alla cittadinanza di Bologna.

«Quante cose mi mordono il cuore!» Marco Martinelli, regista pluripremiato e fondatore della non-scuola, pratica teatral-pedagogica con gli adolescenti celebre in tutto il mondo, ci presenta un Aristofane inedito: furibondo, agitato, emotivo. Un diciottenne inquieto alle prese coi drammi dell’esistere. In scena, più di 70 studenti campani e bolognesi per un kolossal potente e fragile, com’è l’adolescenza.