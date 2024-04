40 anni di "Scarface": due giorni di proiezioni speciali

Lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024 UCI Cinemas Meridiana riporta sul grande schermo, a 40 anni dalla sua prima uscita in Italia, Scarface il cult che ha reinventato i gangster movie. La storia di Tony Montana torna sul grande schermo in una nuova versione rimasterizzata in 4K, distribuita da Lucky Red. Nel cast, oltre al grande Al Pacino, anche una giovanissima Michelle Pfeiffer nei panni dell’inquieta Elvira, moglie prima del capo Frank Lopez e poi del protagonista.

Nella primavera del 1980 il porto di Mariel Harbor fu aperto e in migliaia salparono per gli Stati Uniti. Erano in cerca del Sogno Americano. Uno di loro l’aveva trovato tra i viali soleggiati di Miami… ricchezza, potere e passione oltre i sogni più selvaggi. Era Tony Montana. Il mondo lo ricorderà con un altro nome: Scarface.