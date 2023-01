Ulisse Aldrovandi, una vita da museo: Futuro Monstrorum

Nel laboratorio "Futuro Monstrorum", previsto Domenica 12 febbraio dalle 15, dopo una visita guidata a una selezione di oggetti della mostra "Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi", le/i bambine/i saranno guidate/i a riflettere sulle stravaganze del mondo animale e sul loro significato, per comprendere come la diversità e le stranezze abbiano una spiegazione scientifica e siano spesso una preziosa risorsa. Le/i partecipanti saranno stimolati poi a interrogarsi su come potrebbero evolvere gli animali tra un milione di anni. Quali scenari saranno possibili? Quali adattamenti saranno necessari? Partendo da queste domande arrivano a realizzare un personale bestiario del futuro.

Della durata di un’ora e trenta minuti è rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni. Repliche alle ore 15-16.30, 17.00-18.30.