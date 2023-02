Ulisse Aldrovandi, una vita da museo: laboratori a marzo

In occasione della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi, Fondazione Golinelli propone un ricco calendario appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati ad attività interattive e inclusive in presenza, rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni.

Partendo dalla visita a una selezione degli oggetti esposti e attraverso attività interattive e inclusive, le/i partecipanti esplorano le diverse anime dello scienziato Ulisse Aldrovandi, iniziatore della moderna scienza naturalistica. Le attività offriranno l’occasione per riflettere sulla condizione dell’essere umano e sul progresso, tra passato e investigazione di scenari futuribili.

Per l’intera durata dell’esposizione inoltre, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 15 alle 19, sarà disponibile un’area dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni, che per un’ora, gratuitamente e senza prenotazione, potranno giocare in modo intelligente, in uno spazio allestito appositamente per loro da Franco Panini Editore, con un educatore che se ne prenderà cura, intrattenendosi tra attività ludiche creative e letture ad alta voce sui temi della mostra.

Programma:

I LABORATORI

4 Marzo e 18 marzo IL MIO ERBARIO

Se avete una passione per il mondo vegetale e vi interessa scoprire qualcosa in più sulle piante che ci circondano, questo è il laboratorio giusto! Dopo una visita guidata a una selezione di oggetti della mostra, sarete condotti in laboratorio dove potrete indossare i panni del naturalista per realizzare insieme la prima pagina di un personale erbario. Per fare ciò, ci serviremo di uno stereomicroscopio e di un applicativo digitale che consentiranno di identificare ed esplorare nel dettaglio i diversi campioni vegetali. Della durata di un’ora e trenta minuti è rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni. Repliche alle ore 15-16.30, 17.00-18.30.

12 Marzo SUONI MOSTRUOSI

Ulisse Aldrovandi, grande osservatore del mondo che ci circonda, non si è mai lasciato intimorire dalle stranezze: al contrario, ne era proprio attratto! In mostra, le/i piccole/i partecipanti si confronteranno con alcune delle “mostruosità” studiate dallo scienziato. Utilizzando il kit Makey Makey, per trasformare qualsiasi oggetto in grado di condurre elettricità in una tastiera del computer, le bambine e i bambini riprodurranno i suoni dei mostri di Aldrovandi, immergendosi in un mondo fantastico. Della durata di un’ora e quindici minuti è rivolto a bambine/i dai 4 ai 6 anni. Repliche alle ore 15- 16.15, 16.45-18.00.

26 Marzo VITA SU MARTE?

Una breve visita guidata alla mostra fornirà suggestioni e spunti per riflettere sul percorso evolutivo e su quelli che saranno i possibili scenari futuri che l’essere umano dovrà affrontare. La discussione continuerà in laboratorio, dove, le/i partecipanti si sfideranno all’interno di una mappa verosimile di Marte creata con Minecraft Education Edition. Qui dovranno trovare soluzioni per la sopravvivenza sul pianeta rosso, tenendo conto della fisica atmosferica, della conformazione del suolo, della tipologia di risorse disponibili, delle temperature e di molte altre caratteristiche. Riusciranno a sopravvivere?Della durata di tre ore è rivolto a ragazze/i di 10 ai 13 anni. Si svolgerà dalle 15 alle 18.00.

Gli adulti che accompagnano i/le bambini/e e ragazzi/e potranno accedere a “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldovrandi” con un biglietto ridotto che dà la possibilità, previa prenotazione, di partecipare alle visite guidate, previste il sabato e la domenica alle 11 e alle 16.30. Ad attenderli un connubio inconsueto e originale tra reperti e oggetti delle collezioni del Sistema Museale di Ateneo, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, originali exhibit tecnico-scientifici immersivi e interattivi, quadri di Bartolomeo Passarotti, Giacomo Balla, Mattia Moreni, opere d’arte – dipinti, sculture e installazioni – di Nicola Samorì e oggetti, strumenti, video e immagini provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, in una visione unitaria della cultura e di alleanza tra arte e scienza.

Ingresso: 10€ per laboratorio e visita guidata alla mostra

Per informazioni: mostra@fondazionegolinelli.it tel.051 0923200