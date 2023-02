Ulisse aldrovandi, una vita da museo: storie per il futuro (laboratorio per bambini)

In occasione della mostra "Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi", Fondazione Golinelli propone un ricco calendario di appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati ad attività interattive e inclusive in presenza, rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni. Partendo dalla visita a una selezione degli oggetti esposti e attraverso attività interattive e inclusive, le/i partecipanti esplorano le diverse anime dello scienziato Ulisse Aldrovandi, iniziatore della moderna scienza naturalistica. Le attività offriranno l’occasione per riflettere sulla condizione dell’essere umano e sul progresso, tra passato e investigazione di scenari futuribili.



Domenica 26 febbraio sono previsti due laboratori:



FUTURO MONSTRORUM

Dopo una visita guidata a una selezione di oggetti della mostra, in laboratorio le/i bambine/i sono guidate/i a riflettere sulle stravaganze del mondo animale e sul loro significato per comprendere come la diversità e le stranezze abbiano una spiegazione scientifica e siano spesso una preziosa risorsa. Le/i partecipanti saranno stimolati poi a interrogarsi su come potrebbero evolvere gli animali tra un milione di anni. Quali scenari saranno possibili? Quali adattamenti saranno necessari? Partendo da queste domande arrivano a realizzare un personale bestiario del futuro.



Della durata di un’ora e trenta minuti è rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni. Sarà svolto dalle 15 alle 16.30.



STORIE PER IL FUTURO

Partendo dalle suggestioni raccolte durante la visita in mostra, le/i partecipanti sono guidate/i in laboratorio per riflettere assieme sulla figura di Ulisse Aldrovandi, scoprendo come le raccolte dello scienziato, pur avendo un forte legame col passato, si collochino oltre il tempo e, grazie all’immaginazione, si aprano verso il futuro. Il confronto sarà il punto di partenza che li condurrà a realizzare uno storytelling digitale per raccontare la propria interpretazione del tempo che stanno vivendo e del pianeta su cui si trovano. Questo messaggio verrà inviato ai loro coetanei che popoleranno i mondi del futuro.



Della durata di un’ora e trenta minuti è rivolto a ragazze/i dagli 11 ai 13 anni. Si svolgerà dalle 17 alle 18.30