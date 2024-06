Ulisse: scene e retroscene di un kolossal italiano. fotografie originali d'epoca

A cura di Matteo Giacomelli



La mostra ULISSE - Scene e retroscene di un kolossal italiano presenta nello studio - galleria Spazio e Immagini di Bologna 30 rare fotografie originali d'epoca del primo kolossal cinematografico italiano del dopoguerra a 70 anni dalla sua uscita, nel 1954.

Si tratta di una lettura incrociata del film attraverso il linguaggio del fotogiornalismo e della fotografia di scena. Sono esposte sia fotografie di scena tradizionali sia scatti realizzati dietro le quinte del film che ci restituiscono inaspettati momenti di svago e di vita privata. Gli attori del mito vengono così ripresi in atmosfere confidenziali e scanzonate senza tralasciare i momenti necessari alla preparazione dei costumi e delle acconciature dei divi.

Gli obbiettivi dei fotoreporter Federico Patellani e Ivo Meldolesi ci restituiscono gli attori americani Kirk Douglas /Ulisse e Anthony Quinn/Antinoo accanto a Rossana Podestà/ Nausicaa e Silvana Mangano nella doppia veste di Circe e Penelope. Il regista Mario Camerini e la troupe vengono immortalati con tanto di maestranze al lavoro sul set. La fotografia di Augusto Di Giovanni ci dona uno straordinario ritratto di Silvana Mangano nelle vesti di Circe.

Queste fotografie, destinate a illustrare rotocalchi e fotoromanzi, offrono al grande pubblico una goccia di quella Hollywood sul Tevere fatta di celluloide e leggerezza, capace di far sognare anche oltreoceano il nostro paese già proiettato verso il futuro.

OPENING: mercoledì 12 giugno 2024 h. 17.00

MOSTRA: 12 giugno - 12 luglio 2024

ORARI: martedì - mercoledì h. 16.00 - 19.00 giovedì - venerdì - sabato: h. 10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00. Oppure su appuntamento

LUOGO: Spazio e Immagini



Spazio e Immagini

Via Solferino 6/a, 40124 Bologna

Mobile: +39 3387419374

+39 3389776097

E-mail: spazioeimmagini@libero.it

spazioeimmagini@gmail.com



Facebook: Spazio e Immagini Instagram: spazioeimmaginifotografia