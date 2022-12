"L'ultimo tramonto dell'anno"

Costo: 15 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Costo del buffet (da pagare a parte): 16 € a persona per ricco buffet di salumi, formaggi, crescente, verdure, bevande e un brindisi con il Bianco dell'Osservanza

Indirizzo non disponibile

Sabato 31 dicembre, In collaborazione con Cà del Genio, una escursione nella collina bolognese per assistere, da un fantastico e sconosciuto punto panoramico, allo spettacolo dell’ultimo tramonto dell’anno che sta per spegnersi.

"In quel momento avremo sotto di noi l’intera città e potremo brindare all’anno che verrà attorno ad un falò e un rustico buffet preparato per noi da Cà del Genio: un contesto da ricordare!"

Ritrovo: ore 13:30 presso Porta San Mamolo in Bologna, sotto il primo arco del portico della Chiesa della SS. Annunziata.

Termine: previsto per le ore 18:00.

Difficoltà:T con alcuni tratti E

Lunghezza: 6 km.

Dislivello: 170 m.

Cammino effettivo: 2 ore e mezza.

Note: necessari scarponcini da trekking, zainetto con giacca impermeabile, berretto, occhiali da sole, torcia e acqua.

Costo: 15 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Costo del buffet (da pagare a parte): 16 € a persona per ricco buffet di salumi, formaggi, crescente, verdure, bevande e un brindisi con il Bianco dell'Osservanza.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Alessandro – 328 4766980; escursionismo@coopmadreselva.it