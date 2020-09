Ultima settimana per visitare la mostra fotografica di National Geographic "Women. Un mondo in cambiamento"

Si conclude mercoledì 30 settembre all’Oratorio di Santa Maria della Vita (via Clavature 8/10) Women. Un mondo in cambiamento, la mostra fotografica a cura di National Geographic in collaborazione con Genus Bononiae. Musei nella città e Fondazione Carisbo: è dunque l'ultimo weekend utile per ammirare gli scatti dei grandi reporter della National Geographic Society, un viaggio per immagini sulla condizione femminile che attraversa ogni latitudine e 100 anni di storia delle donne.



Il percorso espositivo, articolato in 6 sezioni - Beauty/Bellezza, Joy/Gioia, Love/Amore, Wisdom/Saggezza, Strength/Forza, Hope/Speranza - raccoglie una selezione di immagini tratte dallo straordinario archivio del National Geographic, disegnando un percorso attraverso un secolo di storia delle donne in tutti i continenti, con diverse prospettive e focalizzando l’attenzione sui problemi e le sfide di ieri, oggi e domani nei vari paesi ed epoche. Ogni immagine crea un ritratto di alcuni aspetti dell’esistenza femminile e mostra ai visitatori come la rappresentazione delle donne si è evoluta nel tempo. Così le immagini festose delle ballerine di samba che si riversano nelle strade durante il carnevale di Salvador da Bahia si alternano a quelle delle raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka. E ancora il ritratto di donna afghana in burqa integrale rosso che trasporta sulla testa una gabbia di cardellini, potente metafora di oppressione, si contrappone all’immagine di libertà e bellezza di una ragazza in pausa sigaretta a Lagos, in Nigeria. Una mostra che vuole riflettere su passato, presente e futuro delle donne, in concomitanza con il centenario della concessione del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti.



Completa la mostra la sezione Portraits/Ritratti, scatti intimi e biografici di un gruppo iconico di attiviste, politiche, scienziate e celebrità intervistate da National Geographic per il numero speciale della rivista di novembre 2019 pubblicato ai tempi della prima donna alla direzione del National, Susan Goldberg: tra esse Nancy Pelosi, Oprah Winfrey, il Primo Ministro neozelandese Jacinda Ardern e la Senatrice a vita Liliana Segre.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Bologna. Main sponsor della manifestazione è Stefauto; sostengono l’iniziativa anche Coop Alleanza 3.0, BPER Banca, Anaci Bologna e Lloyds Farmacia.



Women. Un mondo in cambiamento

A cura di Marco Cattaneo

Fino al 30 settembre 2020

Chiesa S. Maria della Vita, via Clavature, 8-10, 40124 Bologna BO

Orari: martedì/domenica, ore 10.00 – 19.00 | Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro