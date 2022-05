Un asino sopra Bologna: zoczoc asini par tòt!

Domenica 15 maggio dalle 15, con partenza alla Fattoria Urbana e arrivo alle 17:30 al Parco Pier Paolo Pasolini gli abitanti si trasformeranno in artisti, e gli artisti in abitanti in occasione di ZocZoc Asini Par TòT! Parata di bambin?, adolescent? e loro accompagnator?, la quinta edizione dell’evento promosso dall'Associazione Oltre... e Giardino del Guasto in collaborazione con la consolidata rete di realtà locali.



Anima guida di quest’anno è l’asino, simbolo di determinazione e metafora di un mondo interiore, umile e docile per antonomasia, evocante un’allegoria di qualcosa di nascosto che attende di essere portato alla luce, così come capace di “resistere” con ostinazione: tanti i gruppi di piccol? performer, dai clown ai piccoli cori e alle orchestre raglianti dell’Orchestra Senzaspine junior, supportati dal nutrito gruppo dedito alle scenografie dell’officina di arti e mestieri Camere d’Aria.



Dalla costruzione di carri rigorosamente a trazione umana già in cantiere nella ciclofficina popolare, alle attività di arte&artigianato realizzate da e per bambini al Giardino del Guasto, anche quest’anno le realtà coinvolte hanno contribuito a titolo volontario alla creazione di performance partecipate e alla condivisione di saper fare comune.



Grazie al Quartiere San Donato - San Vitale per il sostegno, alla collaborazione e alla sinergia di molteplici realtà del territorio: Sambaradàn, TotemLab, Sopra I Ponti, La Virgola, Scuola nel Bosco di Pianoro, Senza Il Banco, Fondazione Villa Ghigi, Porto15, Selenite e moltissime altre che hanno contribuito a creare valore per l’esteso territorio bolognese, è tutto pronto per ragliare!



Il programma completo:

Ore 15.oo: Ritrovo a preparativi alla Parata nelle Praterie della Fattoria Urbana con La Banda del BUCO - Piccola orchestra di musica ellenica e asin? da tutta Europa!

Ore 16.3o SI PARTE! Fattoria Urbana - attraversamento del parcheggio - via Pirandello - via Deledda - via Giovanni - via Trauzzi - via Casini - via Negri.

Ore 17.3o Arrivo della Parata al Parco P. P. Pasolini, accolti dalla Bologna Bridge Band. Chiusura con performance di Sambaradàn con Numa Boa Batucada Brasileira e StaMurga - Ottimista e antifascista !

Ore 18.oo Un caloroso benvenuto dalle presentatrici Asini Par Tót:

?? S'ambarkamo

Dalle 21.oo chiude con grandi fiati e ragliate armoniose la Bologna Bridge Band !

E ancora, e ancora!

Anche quest’anno, dunque, La Par Tòt è molto più di una parata, è una performance collettiva che rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di mesi di attività aperte a tutte e tutti, che mette in connessione le geografie del centro città con quello delle periferie, le diverse generazioni e le variegate abilità.