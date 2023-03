"Un camion rosso dei pompieri" al Piccolo Teatro del Baraccano

Domenica 5 marzo lo spettacolo per bambini "Un camion rosso dei pompieri" in scena al Piccolo Teatro del Baraccano.

In una grande città-giardino, dove gli alberi sembrano palazzi e i palazzi alberi, dove le strade corrono tra tronchi, rami e foglie, si sta preparando la grande corsa. In palio un cappello molto bello e una torta molto buona: fragole e mirtilli. Pronti alla partenza un camion rosso dei pompieri, un trattore giallo, una betoniera tutta verde e una ruspa di un bel blu. Alla loro guida una pecora, un lupo, un coccodrillo e un elefante.

In questa storia c’è anche una piccola lucciola che ci guida nella notte per andare oltre il buio e arrivare nel mondo dei sogni. Perché è in quel mondo che sta partendo la grande corsa.

Durata: 35'

Spettacolo adatto da 1 a 4 anni