Un'estate in arte: la mostra collettiva

Nel cuore di Bologna, in pieno centro storico, a galleria Sgallari Arte accoglierà dal 10 giugno al 16 settembre 2023 la mostra collettiva “Un’estate IN arte”: un grande appuntamento estivo per promuovere e sostenere l’arte contemporanea. Nella serata di inaugurazione, sabato 10 giugno, verranno presentati gli artisti in concorso e l’evento si concluderà sabato 16 settembre con una festa di fine estate, durante la quale verrà proclamato il vincitore. A decretare l’opera premiata sarà la dott.ssa Cristina Bignardi, critica d’arte e docente di storia dell’arte allo Steam Institute di Bologna, da tempo collaboratrice della galleria. Vi aspettiamo per condividere assieme questo momento di dialogo tra arte, cultura e bellezza!



Artisti in concorso:

Maddalena Barletta

Emma Bignardi

Milena Buzzoni

Tamara Donati

Patrizio Galigani

Max Guarini

Mara Guerrini

Loretta Loiacono

Anastasia Moro

Silvia Percussi



Gabrio Vicentini