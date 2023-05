Un’estate in Pinacoteca fra musica, danza e performance: il programma

Membrane Culturali è un palinsesto della durata di sei mesi, composto di 18 appuntamenti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, parzialmente finanziato attraverso il contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e che fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Membrane Culturali è un progetto multidisciplinare che intende re-immaginare gli spazi del museo bolognese, abitando con differenti linguaggi artistici le sale, attraverso musica classica e contemporanea, danza, performance e attività laboratoriali.

Il progetto intende innescare una nuova interazione con il pubblico per una fruizione degli spazi del museo che diventa contenitore di esperienze multiformi, un museo che sconfina nello spazio pubblico attraverso la contaminazione con le nuove leve dell’arte visiva con cui immaginare e realizzare la membrana culturale in grado di creare un nuovo collegamento tra l’istituzione e il contesto urbano nel quale è collocata.

Membrane Culturali si apre con una doppia inaugurazione: il 20 maggio alle 17.00 con un concerto di musica barocca dei Solisti dell’Orchestra Senzaspine nella sede di Palazzo Pepoli Campogrande, con il violino solista Daniele Negrini e il 27 maggio con un progetto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, che vedrà le studentesse del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte accompagnare il pubblico in due visite gratuite alla Pinacoteca alle 17.30 e 18.00. A seguire, alle 19.00, nella piazzetta Roberto Raviola antistante le sedi delle due istituzioni bolognesi, si terrà il concerto L’Orchestra Senzaspine, dalla classica al pop con la cantante solista Eva Macaggi.

Nel mese di giugno ci sarà la proiezione del documentario “Perugino. Rinascimento Immortale”, un viaggio attraverso l'Italia alla scoperta dei grandi capolavori del maestro (l’8 alle ore 17.00), in relazione ai prestiti provenienti dalla Galleria Nazionale dell’Umbria che arricchiscono il percorso di visita della rinnovata sezione del Rinascimento. Il 21 giugno si festeggerà invece la Festa della Musica, con un concerto nel cortile interno del museo (ore 21.00).

Dal 29 giugno fino al 20 luglio, tutti i giovedì alle 17.00 in Aula Gnudi si terranno concerti di pianoforte con giovani pianisti di eccezionale talento, un’occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’800 ad oggi.

Il 22 e il 29 luglio sono le date dedicate alla danza, con due appuntamenti a cura di DNA (Compagnia di Danza Contemporanea), mentre agosto è il mese riservato all’infanzia, con due laboratori performativi il 5 e il 26 nel salone degli Incamminati, a cura del collettivo Checkpoint Charly. Gli appuntamenti di settembre (sabato 16 e 30) e del 14 ottobre sono dedicati alla performance multimediale con gli artisti di Fossick Project, Sigaretten e Istantanea Ensemble + Collettivo Cinetico.

Infine, del cartellone fa parte anche il progetto La mano nel Sacco di Silvia Costa e Nicola Ratti, commissionato dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e curato e prodotto da Xing, che si svilupperà fra settembre e novembre nelle sale che conservano gli affreschi di Mezzaratta.

Membrane Culturali si chiude il 27 ottobre con un concerto di musica barocca, che segna la fine della rassegna e contemporaneamente l’inaugurazione del progetto espositivo dedicato a Guercino, che si inserisce in un più ampio programma di attività che coinvolgeranno anche il territorio metropolitano.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili (eccetto il concerto del 27 maggio, che non richiede la prenotazione).

In occasione degli eventi della rassegna Membrane Culturali è inoltre previsto l’ingresso gratuito alla Pinacoteca dalle 14 alle 19, nelle seguenti giornate: 29 giugno; 6, 13, 20, 22, 29 luglio; 5, 26 agosto; 16, 30 settembre; 14 ottobre. L’ingresso a Palazzo Pepoli Campogrande sarà invece gratuito sabato 20 maggio dalle 14 alle 19.

Il programma completo:

MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO | Ore 17.00

PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE

LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI

I solisti dell’Orchestra Senzaspine

Le Quattro Stagioni è forse l’opera più conosciuta di Antonio Vivaldi. Ognuna delle quattro parti della composizione rappresenta una stagione dell'anno e ogni stagione ha un proprio movimento caratteristico. Il primo tempo della primavera inizia con l'energia di un risveglio primaverile, mentre il secondo evoca la dolcezza malinconica del risveglio dei volatili dal loro inverno di sonno. Il secondo movimento, l’estate, descrive un forte calore e tempesta, mentre l'autunno inizia con la calma del lavoro nei campi, e descrive la caccia con uno slancio leggero. L'inverno, infine, evoca l'impari cadere della neve, terribile e malinconico: è composto per ricordarci che le stagioni cambiano inesorabilmente e che la vita procede rapidamente senza di noi.

Violino solista Daniele Negrini

Violino 1 Simone Bannò

Violino 2 Davide Greco

Viola Stella Degli Esposti

Violoncello Matteo Polizzi

Contrabbasso Matteo Magigrana

SABATO 27 MAGGIO | Ore 19.00

PIAZZETTA ROBERTO RAVIOLA

DALLA CLASSICA AL POP

I solisti dell’Orchestra Senzaspine

Un concerto che spazia dalla musica classica al pop proponendo un repertorio tra il classico e il moderno estremamente eterogeneo, che comprende colonne sonore, brani di musica leggera, brani Pop-Rock rivisitati. Non mancherà inoltre una piccola selezione di Ouverture, Arie e brani classici tratti dalle più celebri opere liriche.

Cantante solista Eva Macaggi

In caso di pioggia il concerto si terrà nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Il concerto è preceduto, alle ore 17.30 e alle ore 18.00, da due visite guidate in Pinacoteca, a cura della prof.ssa Ilaria Del Gaudio in collaborazione con le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

Solo per le visite guidate, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.

GIUGNO

GIOVEDI’ 8 GIUGNO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, AULA GNUDI

Proiezione

PERUGINO. RINASCIMENTO IMMORTALE

Regia di Giovanni Piscaglia

Italia, 2023

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO | Ore 21.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, CORTILE DELLA CISTERNA FESTA DELLA MUSICA

Il 21 giugno è il giorno dedicato alla “Festa della Musica”, un evento che celebra la musica in tutte le sue forme e in tutto il mondo. Questa festa, nata in Francia nel 1982, si è diffusa rapidamente in molti Paesi, compresi l'Italia, dove viene organizzata ogni anno in molte città e in tante forme diverse. La musica diventa protagonista assoluta della città e della vita di tutti noi. Un giorno di festa, di condivisione e di emozioni, che ci ricorda il potere trasformativo dell’arte e ci invita a lasciarci coinvolgere dal suo magico fascino.

In caso di pioggia il concerto si terrà in Aula Gnudi.

GIOVEDI’ 29 GIUGNO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, AULA GNUDI

CROMATISMI

RECITAL di PIANOFORTE: GIOVANNA BARBERIO

Una rassegna di quattro appuntamenti con giovani pianisti di eccezionale talento, un’occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’800 ad oggi.

LUGLIO

GIOVEDI’ 6 LUGLIO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, AULA GNUDI

CROMATISMI

RECITAL di PIANOFORTE: FRANCESCO RICCI

Una rassegna di quattro appuntamenti con giovani pianisti di eccezionale talento, un’occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’800 ad oggi.

GIOVEDI’ 13 LUGLIO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, AULA GNUDI

CROMATISMI

RECITAL di PIANOFORTE: MATTEO RUBINI

Una rassegna di quattro appuntamenti con giovani pianisti di eccezionale talento, un’occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’800 ad oggi.

GIOVEDI’ 20 LUGLIO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, AULA GNUDI

CROMATISMI

RECITAL di PIANOFORTE: NICHOLAS GIACOMELLI

Una rassegna di quattro appuntamenti con giovani pianisti di eccezionale talento, un’occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’800 ad oggi.

SABATO 22 LUGLIO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI DNA EXPERIENCE

Rassegna in due appuntamenti dedicati alla danza a cura di DNA (Compagnia di Danza Contemporanea), che per il triennio 2022-2024 è tra le compagnie riconosciute dal MIC – Ministero della Cultura e ha vinto il Bando della Regione Emilia-Romagna relativo ad attività di spettacolo dal vivo.

https://www.dnamove.com

SABATO 29 LUGLIO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI DNA EXPERIENCE

Rassegna in due appuntamenti dedicati alla danza a cura di DNA (Compagnia di Danza Contemporanea), che per il triennio 2022-2024 è tra le compagnie riconosciute dal MIC – Ministero della Cultura e ha vinto il Bando della Regione Emilia-Romagna relativo ad attività di spettacolo dal vivo.

https://www.dnamove.com

AGOSTO

SABATO 5 AGOSTO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI TRATTI D’INFANZIA

Il laboratorio creativo per l’infanzia proposto da Checkpoint Charly si basa su un approccio sperimentale alle tecniche e alle immagini.

Verranno usate le tecniche della stampa d'arte in maniera nuova e innovativa, esplorando materiali inusuali e ottenendo risultati inaspettati.

Lavorando insieme, i ragazzi e le ragazze, faranno esperienza di un approccio aperto alle immagini e alle storie che possono raccontare quando queste ultime vengono guardate con occhi nuovi.

https://www.checkpointcharly.it/chisiamo/

SABATO 26 AGOSTO | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI TRATTI D’INFANZIA

Il laboratorio creativo per l’infanzia proposto da Checkpoint Charly si basa su un approccio sperimentale alle tecniche e alle immagini.

Verranno usate le tecniche della stampa d'arte in maniera nuova e innovativa, esplorando materiali inusuali e ottenendo risultati inaspettati.

Lavorando insieme, i ragazzi e le ragazze, faranno esperienza di un approccio aperto alle immagini e alle storie che possono raccontare quando queste ultime vengono guardate con occhi nuovi.

https://www.checkpointcharly.it/chisiamo/

SETTEMBRE

SABATO 16 SETTEMBRE | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI FONOGRAMMI

LABORATORIO E PERFORMANCE A CURA DI FOSSICK PROJECT

Fossick Project è un duo formato dall'artista Cecilia Valagussa e la cantautrice Marta Del Grandi. La loro collaborazione è iniziata nel 2016 quando le due artiste vivevano in Belgio e le ha portate a esibirsi in Italia, Belgio, Francia, India, Nepal e Thailandia.

Il loro spettacolo dal vivo è composto dall'animazione analogica di Cecilia sul proiettore aereo, su cui muove manualmente i pupazzi disegnati su pezzi di pellicole colorate e altri materiali e la musica di Marta che scrive canzoni e pezzi strumentali che combinano il canto con melodie, suoni e campionamenti elettronici.

https://www.fossickproject.com/

https://www.youtube.com/watch?v=WUZMsTAsK7I

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE | Ore 17.30

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

PROVOCARE LA SCINTILLA

Incontro pubblico con Silvia Costa e Nicola Ratti sul progetto La mano nel sacco

SABATO 30 SETTEMBRE | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI FONOGRAMMI

PERFORMANCE di LIVE PAINTING a cura di SIGARETTEN

con Stefano Ricci e Giacomo Piermatti

Sigaretten è una comunità di persone diverse che si sono unite per dar vita a un progetto creativo. Nasce dalla necessità e dall'urgenza di esprimersi attraverso la scrittura e la pubblicazione di piccoli libri da portare sempre con sé. All'origine del progetto c'è un vecchio distributore di sigarette polacco, che avrebbe dovuto contenere i libri, ma che non ha mai funzionato. Nonostante ciò, la passione per la creazione di libri è rimasta. Gli autori di Sigaretten sono italiani che si cimentano per la prima volta nella scrittura e nella pubblicazione, ma anche amici e artisti già affermati. La redazione è composta da

disegnatori, disegnatrici e persone in cerca di qualcosa. Tra i nomi presenti ci sono Adriana Mazzitelli, Benedetta C. Vialli, Flavio Marziano, Maria Luisa De Nola, Rebecca Valente e Stefano Ricci. In definitiva, Sigaretten è una storia nuova che vuole essere raccontata con passione e creatività.

OTTOBRE

VENERDI’ 6 OTTOBRE | Ore 19.30

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

LA MANO NEL SACCO

Performance a cura di Silvia Costa e Nicola Ratti

SABATO 14 OTTOBRE | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI FONOGRAMMI

“MITOCONDRIO”, ISTANTANEA ENSEMBLE in collaborazione con COLLETTIVO CINETICO

“Mitocondrio” è una tela in cui musica, immagini, narrazione, teatro e fotografia si intrecciano e tendono a sconfinare, restituendo uno sguardo poliedrico sulla città. Il segno abita il suono, il suono convive con la fluidità del tratto. L’arte che rivela la profondità delle cose.

https://www.istantanea.eu

https://www.collettivocinetico.it/home.html

VENERDI’ 27 OTTOBRE | Ore 19.30

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

I SUONI DEL GUERCINO

Concerto di musica barocca in occasione dell’inaugurazione del progetto espositivo su Guercino.