Un mese di musica: i concerti di gennaio da non perdere

L'anno nuovo si comincia sotto i palchi. Cosa ci aspetta in questo mese di gennaio? Per cominciare una doppia data di Laura Pausini all'Unipol Arena: attesissima fin dall'annuncio. Interessante anche il passaggio di Tricarico (ce lo ricordiamo tutti il suo "Buongiorno buongiorno io sono Francesco" del lontano 2000) e adesso lo riscopriamo con un live che ce ne mostra l'evoluzione artistica. E il resto, eccolo qui...

Laura Pausini

Laura Pausini torna dal vivo, dopo aver annunciato l’anteprima del suo World Tour 2023/2024 a Venezia, annuncia altre date in Italia e Bologna c'è. Questo tour permetterà a Laura di rincontrare i suoi fan con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. Quando e dove? All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 9 e il 10 gennaio 2024.

Francesco Tricarico, poeta metropolitano del terzo millennio, continua a esprimere la sua poetica lucida quanto amara portando anche dal vivo le sue canzoni dall’iper-realismo spiazzante. A Bologna l'appuntamento è il 13 gennaio al Covo Club di Viale Zagabria. Ad ispirare il nome di questo nuovo tour è il titolo del suo singolo più recente, Faccio di Tutto (prodotto da Franco Godi, che co-firma il brano), nel quale, con il suo personalissimo stile compositivo, l’artista viaggia fra sogno e realtà e porta un messaggio autentico che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana e della contemporaneità.

Faccio di Tutto Tour, prodotto in collaborazione con Luca Zannotti di Musiche Metropolitane, vede Tricarico sul palco affiancato dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano. Nel corso dello spettacolo non c’è (quasi) nulla di preordinato, se non la certezza di incontrarsi in un territorio condiviso di pensieri limpidi e di belle canzoni (Tricarico ha all’attivo ben undici album, due libri, innumerevoli successi, nonché collaborazioni importanti con grandi artisti per i quali ha composto varie hit nel corso di una carriera prossima ai venticinque anni).

Frah Quintale e Coez

Segnatevi il 13 gennaio perché, sempre a Casalecchio, è la volta di Frah Quintale e Coez. Protagonisti delle classifiche di questa stagione con la hit Alta Marea, primo singolo estrapolato dall’album Lovebars di cui è stato annunciato titolo e data di uscita, Frah Quintale e Coez hanno condiviso importanti aggiornamenti per i fan su Instagram dove è comparso un post contenente le date del nuovo tour della stagione 2024.

Eman

Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro. L’incontro e la collaborazione con il DJ producer Mattia Masciari (SKG) porta alla pubblicazione del primo disco totalmente autoprodotto: COME ACETO (2009). Il 13 gennaio passa per il Locomotiv Club di Bologna. Con il collettivo Kuanshot, si esibisce in diverse città italiane attirando a sé un pubblico sempre più vasto. Il 2012 è un anno cruciale: in seguito al successo del brano Insane, viene notato dalla Sony Music Italy che gli offre un contratto discografico. Anche il web non è rimasto indifferente all’artista. Il singolo “Amen” (che anticipa l’uscita dell’omonimo album) è stato per settimane primo in classifica nella “Viral50” di Spotify.

Il 19 febbraio 2016 esce AMEN (Sony Music Italia), il primo album ufficiale di Eman che, con 10 brani inediti e 2 bonus track, ha conquistato il 37° posto della classifica FIMI. Il cantautore, con la sua versatilità compositiva rappresenta una novità all’interno della scena musicale italiana. Il suo repertorio, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale. Ad Aprile del 2019 viene pubblicato l’album EMAN per Artist First, preceduto dai singoli “Icaro”, “Milano” e “Tutte le volte”, quest’ultimo accompagnato da un intenso videoclip ispirato alla storia di DJ Fabo. Partecipa al Concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma prima di partire il mese seguente per un lungo tour che lo vedrà impegnato ad attraversare tutta la penisola. Nel 2021 Eman approda in Mescal e pubblica diversi singoli tra l’ ultimo dal titolo Distratto uscito a fine aprile 2023.