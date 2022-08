"Ad un passo dalla musica": concerti, danza e trekking

Il 2 e il 16 settembre ultime due date di “Ad un passo dalla musica”: rassegna musicale, di danza e trekking con sei appuntamenti che vedranno esibirsi artisti che spaziano dalla musica swing, alla musica country, dalla musica d’autore al rap.

Programma:

.Venerdì 2 Settembre:

Alle ore 21, in Piazza del Martiri a Pianoro, Cadillac ranch - New Country Orchestra in concerto. Progetto musicale della Romagna in stile new country/rock americano, nato da un’idea del cantante (Alex Belletti). Animeranno la serata i ballerini e gli artisti della A.s.d. Country Village;

Venerdì 16 Settembre,

Alle ore 20.30, in Piazza dei Martiri, Pianoro, l’Orchestra Giovanile “A.IMPULLITTI" in concerto, dirige il Maestro Michelangelo Pellegrino.

Per info e prenotazioni: tel. 0516529105; 0516529137.