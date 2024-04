Un passo nella Barca: camminata di quartiere

Free Walking Tour Bologna vi porta in... Barca. Avete capito bene! Un viaggio alla scoperta dell'iconico quartiere, accompagnati dalle realtà e associazioni che ne compongono il variegato tessuto comunitario: dalle origini, alle trasformazioni urbanistiche degli anni '50 e '60, fino alla rigenerazione odierna. Quartiere dinamico e popolare, ha registrato i cambiamenti demografici ed economici di una città in profonda evoluzione, mantenendone viva la memoria. Molte sono le curiosità e bellezze che nasconde. Ci muoveremo tra edicole, centri sociali, gioielli di edilizia popolare, parchi e ghiacciaie. Per chi vorrà, sarà possibile unirsi ad un pranzo conviviale in quartiere.



Ritrovo alle ore 10.00 presso l'Edicola Resistente in Piazza Giovanni Bernardi





