Un reading al buio all'Oratorio San Filippo Neri

Il 22 marzo, nella spettacolare cornice dell’Oratorio di San Filippo Neri, si terrà un Reading al buio, evento organizzato da Fondazione LIA - Libri Italiani Accessibili per promuovere il tema dell'inclusione e del diritto alla lettura per tutti.



Ospiti della serata saranno gli scrittori Pierdomenico Baccalario e Giuseppe Festa che leggeranno brani dei loro libri insieme a due lettrici con disabilità visiva.



Attraverso l’assenza di luce, il Reading al buio annulla qualsiasi distinzione tra chi legge con gli occhi, chi con le mani, chi con l’udito. La lettura ad alta voce, con la vista o con le mani attraverso il Braille digitale, mostra al pubblico le potenzialità degli e-book accessibili che possono essere letti anche da chi ha una disabilità visiva. Le parole lette, toccate, ascoltate diventano il mezzo per stabilire nuove relazioni, per sperimentare nuove forme di apprendimento, per esprimere la propria identità e approfondire la scoperta dell’altro.



Ingresso libero