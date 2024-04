Un treno di primavera al Quartiere Borgo Panigale Reno

Un carico di primavera si prepara ad invadere il Quartiere Borgo Panigale Reno, in particolare la zona del Treno della Barca (Patrimonio Unesco) accoglierà tutti coloro che vorranno respirare il profumo della bella stagione.

La zona è una delle più verdi di Bologna che si affaccia sul grande fiume Reno che costeggia l'area e che con il suo ecosistema caratterizza il nome antico utilizzato per individuare la vecchia "barca" di Bologna che come Caronte accompagnava persone e merci da una sponda all'altra del Reno. Questa e altre storie verranno raccontate dalle figure storiche del luogo, legende e dicerie, saranno vere? sarà tutto da scoprire...



Caratteristica l'attività prevista dei Mastri Casari i "Furmaier" che daranno dimostrazione e spiegheranno come si cuoce la forma del formaggio più famoso del mondo, verrà allestita sul posto la cottura e alla fine verrà distribuita gratuitamente la ricotta che verrà prodotta.



Fiori e piante, prodotti agricoli del territorio a Km0 dei produttori agricoli di borgo panigale, saranno la parte più gustosa dell'area BIO, cuore pulsante dell'agricoltura di prossimità del territorio che metteranno a disposizione di Bologna le primizie e i propri prodotti.



Giochi, attività e giostre per i "cinni" con particolare attesa per la famosa Caccia al Tesoro di Banca del Tempo Reno Borgo, che dopo le edizioni sold out di Borgo Panigale e Via della Pietra arriva anche alla Barca.



Mercato di artigianato creativo, hobbistica, gastronomia e food, prodotti tipici regionali, prodotti agricoli, solidarietà e beneficienza faranno da bellissima cornice all'area street food e all'aerea picnic (disponibile per pranzo e per cena)



Gallery



E per chi non riuscirà ad andare allo stadio, alle 15:00 tutti a tifare BOLOGNA per un sogno che sentiamo sempre più vicino