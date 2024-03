"Un'unsolita amicizia"

Un mago senza più i suoi poteri ma pieno di coraggio, dopo essere naufragato su un’isola con una mappa del tesoro, conoscerà un pappagallo tutto nero, pieno di gioia e amore, alla ricerca dei suoi colori perduti.

Dopo essersi conosciuti, dato che il mago non vuole intraprendere il viaggio col pappagallo, quest’ultimo ruba e scappa con la mappa ma il mago farà di tutto per riprendersela.

Arrivati ad una tregua, decideranno di collaborare. Il mago mostrerà al pappagallo il viaggio da intraprendere: saranno principalmente quattro tappe, che richiameranno gli elementi della natura associati ad animali, colori, sapori e suoni, con giochi e sfide.

Ad ogni tappa sarà coinvolto il pubblico con domande, imitazioni e chiamate in scena. Esploreranno gli elementi della natura, gli animali, i colori con musiche, giochi di magia, piccoli esperimenti chimici, silhouettes, movimenti mimici, creazione di immagini.

Arriveranno con l’ultima tappa ad aver creato una solida amicizia, piena di difficoltà e di soddisfazioni che li condurrà ai loro obiettivi.

Amicizia, collaborazione, ingegno, voglia di apprendere e di superare le sfide, sono i temi affrontati.

Il mondo è bello e gioioso se le grosse difficoltà si affrontano con amore, coraggio e felicità.



Spettacolo teatrale per bambini 3-5 anni.