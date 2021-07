Un week end di cultura a Imola con le guide d’arte!

Nell’ambito della manifestazione Bologna Estate per la Città Metropolitana, le Guide d’Arte in collaborazione con i Musei Civici promuovono a Imola un week end all’insegna della cultura!



Tra i vari appuntamenti dedicati all’area della Città Metropolitana, questo week end sono due le visite in programma alla scoperta dei tesori del territorio: Sabato 17 luglio alle 18.30 Le Guide d’Arte vi accompagneranno in una visita guidata alla Rocca Sforzesca di Imola e alle sue collezioni ripercorrendone la storia e quella della sua Signora, Caterina Sforza, con salita finale al mastio da cui si potrà ammirare il tramonto sulla città. A seguire, per chi vuole, sarà possibile godere della vista della fortezza gustando un aperitivo al Caffè della Rocca, proprio sotto le torri.



Un appuntamento davvero esclusivo vi aspetta la domenica 18 luglio alle 21.00 con l’apertura serale straordinaria, e privata, alla scoperta di uno dei gioielli della città: Palazzo Tozzoni. Questa splendida casa-museo, perfettamente conservata, fu dimora dei Conti Tozzoni e racconta il modo di vivere della nobiltà di provincia del passato. Furono ben due i re che la visitarono e i suoi ambienti sono resi oggi ancora più intimi e suggestivi dal nuovo allestimento luminoso mirato a ricreate le atmosfere di una volta.



Prossime date:

SOGNO IN UNA ROCCA DI MEZZA ESTATE – Rocca Sforzesca di Imola (17 Luglio/ 1 Agosto ore 18.30)

INVITO A PALAZZO – Il Palazzo Tozzoni a Imola (18 Luglio/ 28 Agosto ore 21.00)



Posti limitati con prenotazione obbligatoria:



