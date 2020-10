"Una donna nuova"

Performance site specific per Corpi, Voci, Sega Musicale, Sassofono, Elettronica

a cura di Stefania Megale e Lara Riccio

La performance si incentrerà sull’importante lavoro messo in atto dalla rivista “La Donna” di Gualberta Alaide Beccari – promotrice anche del Comitato di propaganda per il miglioramento delle condizioni morali e giuridiche della donna – come esempio di evoluzione e di rivoluzione dei diritti femminili intrapreso a partire dal secolo del Risorgimento.

Si passerà attraverso la pubblicistica educativa e scolastica destinata al mondo femminile dell’Ottocento, per arrivare al conseguente lavoro svolto da donne colte e avanguardiste per la rivoluzione dei diritti femminili, per il processo di riforma nell’impianto dell’istruzione e la conseguente “ristrutturazione” della personalità femminile per la creazione di un nuovo ruolo culturale e sociale.

La performance presenterà testimonianza attraverso citazioni ed estratti, creando un filo sottile con le lotte ancora oggi in atto per il diritto all’uguaglianza e all’emancipazione.

STEFANIA MEGALE Musicista, Performer – Voce, Corpo, Sassofono, Sega Musicale, Synth, Elettronica.

LARA RICCIO Antropologa, Danzatrice – Teatro Danza, Voce, Corpo.



Performance itinerante con un’unica tappa finale. Si consiglia di portare un cuscino/plaid per sedersi.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.



Ingresso – 10 Euro, dei quali 2 Euro saranno devoluti alla Certosa per le attività di restauro.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 3491445909 stef.megale@gmail.com