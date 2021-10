“Una folla uscita dall’ombra” è il titolo della mostra di Francesco Ciancabilla in arte Frisco che ritorna a Bologna, a Fluart dal 30 Ottobre al 14 Novembre

Le opere di Frisco riprendono figure forti che si mostrano senza alcuna esitazione, bramano il dialogo e richiedono allo spettatore di lasciare in disparte il consueto “modus visitandi” per abbandonarsi all’esperienza dell’ascoltare ciò che hanno da dire.

Le immagini salgono sul palco per raccontare storie, troppo spesso mal tollerate, di luoghi e sentimenti.

Un’apertura al dialogo senza pregiudizi e con animo aperto che si coniuga perfettamente con gli spazi di Fluart.

Vernissage ore 17 con prenotazione.



