“Una follia uscita dall’ombra” è il titolo della mostra di Francesco Ciancabilla in arte Frisco che ritorna a Bologna, a Fluart dal 30 Ottobre al 14 Novembre



Le opere di Frisco, figure forti che senza paura si mostrano, bramano il dialogo e richiedono allo spettatore di lasciare in disparte il consueto “modus visitandi” per abbandonarsi all’esperienza dell’ascoltare ciò che l’opera ha da raccontare .



Le immagini salgono sul palco per raccontare storie, troppo spesso mal tollerate, di luoghi e sentimenti.



Un’apertura al dialogo senza pregiudizi e con animo aperto che si coniuga perfettamente con gli spazi di Fluart.



Vernissage ore 17 (prenotazione)



www.fluart.it



051 0030548

