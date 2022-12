Una giornata dedicata a Giuliano Scabia e la polentata di natale con le Cucine Popolari

Una giornata, anzi una festa del “come stai?”, dedicata a Giuliano Scabia, con la partecipazione di Massimo Marino, e caratterizzata dalla “Polentata di Natale” delle Cucine Popolari.



Si inizia alle ore 13 con il pranzo di solidarietà, dalla polenta al panettone, curato dalle Cucine Popolari, con la partecipazione di Roberto Morgantini, per raccogliere fondi che andranno all’organizzazione delle cucine nei quartieri di Bologna. Dopo le feste popolari a Teatri di Vita del Primo maggio e di Ferragosto, torna così un nuovo momento di partecipazione collettiva per dare il via alle festività con un pranzo popolare.



Dopo il pranzo Teatri di Vita ricorderà Giuliano Scabia, poeta e drammaturgo, protagonista del nuovo teatro italiano e a lungo docente e anima del Dams di Bologna. Rivedremo Scabia nelle immagini filmate di “Il Gorilla Quadrumàno”, alle ore 15. Ad accompagnarci nell’affascinante mondo creativo di Scabia sarà Massimo Marino, autore del recentissimo libro “Il poeta d’oro. Il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia” (ed. La Casa Usher), che è valso all’autore il Premio Ubu speciale, consegnato appena pochi giorni fa all’Arena del Sole. Con lui, Stefano Casi, che a Scabia ha dedicato il libro “600.000 e altre azioni teatrali per Giuliano Scabia” (ed. Ets). A dialogare con loro, gli attori del progetto Parcoscenico: Anas Arqawi, Alessio Genchi, Innocenzo Capriuoli, Andrea Baldoni, Andrea Mattei, Marco Celli, Michele Balducci, Ludovico Cinalli, Matteo Curseri, Massimo Giordani, che leggeranno le poesie di Scabia, e si relazioneranno con il pubblico in un dialogo collettivo, scandito da una profonda questione di valore politico e personale intorno ad un grande tavolo di Natale: “come stai?”



Il progetto ”Parcoscenico” è prodotto da Teatri di Vita con il contributo del Comune di Bologna nell’ambito dell’accordo di programma con MiC Direzione Generale Spettacolo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche e nel territorio metropolitano, e gode del patrocinio della Presidenza della Regione Emilia Romagna.