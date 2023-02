Intero € 12,00 - Ridotto (under 35 - over 65) € 10,00

Martedì 14 gennaio lo spettacolo "Una lacrima di Vov" al Teatro Villa Terracini.

Bar Sport 1946: alla radio la prima Milano – Sanremo del dopoguerra, Coppi arriva al traguardo con 15 minuti di distacco. In quei minuti Elio e Teresa si conosceranno e non si lasceranno più. E chi è Bic? Bic è un venditore di rose cingalese non è importante. Divertente e commovente lo spettacolo è un elogio alla creatività e alla sua capacità di cambiare le cose.

Liberamente ispirato a “L’Atlante dell’Invisibile” di Alessandro Barbaglia

scritto e diretto da Enrico Lombardi

con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Giuseppe Attanasio e Federico Raffaelli

scenografie Rewik Grossi

organizzazione Alberta Froldi