Una musica che aiuta - Un'Italia che aiuta

Rassegna invernale 22-23 Ricordi Music School ft. Croce Rossa italiana-Comitato di Bologna.



La Ricordi Music School riapre l’attività concertistica con uno speciale evento che vede protagonisti i suoi allievi e docenti: un pomeriggio dedicato alla musica, dalla classica al rock, passando per il jazz, il blues e il pop.



Ricordi Music School abbraccia la mission dell’associazione di volontariato da 4 anni attraverso gli eventi e concerti di beneficenza per la raccolta fondi a sostegno delle attività socio assistenziali promosse dal comitato di Bologna.



Evento gratuito.



Per info e prenotazioni:



T. 0510451151- 3400771709