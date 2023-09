"Una notte a Teatro" in scena al Duse

Mercoledì 4 ottobre lo spettacolo "Una notte a Teatro" in scena al Teatro Duse.

Al centro della storia Federico che, per errore, al termine di una visita guidata, rimane chiuso nel teatro, di notte, da solo. Al protagonista non resterà che addormentarsi, ma nel sonno riceverà la visita di tre fantasmi: il fantasma del passato, Eleonora Duse; quello del presente, un giovane attore; e quello del futuro, una ragazza dal sorriso luminoso.

In scena un viaggio fantastico tra le meraviglie e gli aneddoti che hanno accompagnato il Teatro Duse dal suo nascere fino a oggi, con un volo in avanti per vedere cosa sarà il teatro di domani. Una storia ricca di contenuti e di poesia, tra divertimento e commozione, per uno show inedito adatto a tutta la famiglia, arricchito da maestosi costumi ed emozionanti coreografie.

Sulla scena insieme agli attori di Fantateatro anche un gruppo di cinquanta ragazze e ragazzi, per la prima volta sul palco.