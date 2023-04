"Una notte a Venezia"...ma a Bologna!

UNA SELEZIONE DA "UNA NOTTE A VENEZIA" DI STRAUSS II È DI SCENA A BOLOGNA A FINE MAGGIO



Domenica 28 maggio, alle ore 18.30, nello storico Teatro bolognese Mazzacorati, Sol Omnibus Lucet APS presenta una gustosa riduzione della celebre operetta





Un'ambientazione veneziana e carnascialesca, coinvolgenti walzer, scintillanti costumi: è questa la ricetta dello spettacolo che Sol Omnibus Lucet APS metterà in scena il 28 maggio alle 18.30 al Teatro Mazzacorati 1763 in via Toscana 19 a Bologna.



Protagonisti saranno il cuoco Pappacoda (interpretato da Maurizio Tonelli della Modesta Compagnia dell'Arte, Associazione della Valsamoggia che collabora alla messinscena), la pescivendola Annina (il soprano Giada Maria Zanzi) e Caramello (cui darà voce il tenore Domenico Peronace). La direzione musicale e la concertazione saranno affidate alla pianista Giovana Ceranto. I costumi e le scenografie saranno curati da Mirta Zagonara e Luca Bianconcini.



Il duca di Urbino, temuto dai nobiluomini di Venezia in quanto impenitente donnaiolo, creerà non poco scompiglio quando deciderà di organizzare una grande festa per il Carnevale con lo scopo di corteggiare la moglie di un Senatore...Pappacoda, Caramello e la sua amata Annina saranno loro malgrado coinvolti negli intrecci. Avrà così avvio una commedia degli equivoci che culminerà comunque in un lieto fine per tutti, ma proprio tutti.



Ingresso ad offerta libera, su prenotazione. Per ricevere ulteriori informazioni e per prenotare è necessario inviare una mail a solomnibuslucet1@gmail.com oppure telefonare allo 051517215.



Dal 2017 Sol Omnibus Lucet APS si occupa della divulgazione del patrimonio lirico e operettistico, cercando di renderlo accessibile ad ogni tipologia di target e portando la musica classica vocale anche al di fuori dei convenzionali luoghi ad essa deputati.



