Una notte in villa

Provincia di Bologna, 1975. Una giovane coppia sta tornando a casa dopo una festa in casa di amici, ma la vecchia Cinquecento li lascia a piedi, di notte, in una campagna deserta.

Siamo nei pressi di Zola Predosa e i due trovano rifugio nell’antica Villa Albergati, dove vengono accolti da un’enigmatica figura di donna anziana, la cui cortesia è più affettata che convincente.

Inizia così una strana notte: una tisana-filtro, un misterioso diario, ombre inquiete assetate di vendetta… Anche il tempo sembra essere impazzito, oscillando di continuo tra passato e presente.

Sullo sfondo, un’antica tragedia consumatasi proprio qui, a Villa Albergati, un “giallo” irrisolto del XVIII secolo: il presunto suicidio della marchesa Caterina Albergati, ex attrice e ballerina. Così sentenziò il tribunale di nobili, ma la voce pubblica mormorava invece di un delitto compiuto dal marito Francesco, intellettuale illuminista e noto commediografo.

Ad accusarlo fu, soprattutto, la cameriera personale di Caterina, che ne era stata anche amica e confidente.

Anche oggi si parla di misteriose “presenze” in villa. E allora perché non immaginare che l’ombra inquieta della coraggiosa cameriera vaghi ancora nelle stanze buie alla ricerca di un’improbabile giustizia postuma, magari travolgendo due malcapitati ospiti occasionali in una folle nemesi di amore ed odio?



