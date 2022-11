"Una scelta per il dopo": incontro informativo sulla cremazione

Un evento di sensibilizzazione sul tema della cremazione organizzato dal Comune di Minerbio in collaborazione con SO.CREM Bologna, associazione senza scopo di lucro che dal 1889 tutela le volontà alla cremazione dei propri associati.



L’incontro si terrà giovedì 17 novembre 2022, ore 18:00, presso la biblioteca comunale di Minerbio in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 1.



Alcuni dei temi che verranno trattati nel corso della serata:

1) Dal decesso alla cenere: come funziona un funerale con cremazione?



2) Dispersione, collocazione in cimitero, affido dell’urna in casa: sono tutte opzioni possibili?



3) Essere o non essere soci SOCREM: che cosa cambia ai fini della cremazione e della destinazione delle ceneri?



Interviene: Alice Spiga, direttrice di SOCREM Bologna.