"Una sedia è una sedia, non è una sedia è una non"

L’11 febbraio, presso Ateliersì, per un’intera giornata di ragionamenti transfemministi intorno all’ oggetto sedia: luogo e non luogo, possibilità di voce e scomparsa di voce, di corpo e scomparsa del corpo, di immobilità e resistenza, silenzio e azione o azione-silenzio. Dalle ore 11.00 alle ore 16.00: laboratorio a partire da testi, fotografie, arti performative, con una selezione di proiezioni di videoartist3 da Francesca Lolli arrivando ad opere di Elisabetta di Sopra, a cura di Sara Papini. Dalle ore 16.30 alle ore 17.30: presentazione di un numero speciale del magazine Ratpark. Dalle ore 18.30 alle ore 20.00: presentazione del libro Dialoghi della sedia. Azioni a più voci di Chiara Seriani (Anterem, 2023) in dialogo con Anna Papa e letture di Margherita Kay Budillon: “Sono seduta su una sedia, leggermente di lato perché alla mia sinistra c’è un uovo. Sono nuda, ma ho una mitria papale sulla testa, in grembo un libro. Covo la schiusa.” Dalle 20.00 dj set a cura di Agata Mellia di Patatine fritte podcast e successivamente performance di Francesca Lolli, videoperformer, recentemente in esposizione alla Fondazione Gajani di Bologna con un lavoro sugli stereotipi di genere. Durante l’intera giornata verranno esposte opere di vari3 artist3, toccando varie discipline dalla fotografia alla videoarte passando per la scultura.