Una mostra che combina fotografia e arte generata dall'IA per reinventare New York City

"This is Not New York: Generative explorations of the urban landscape", una nuova e rivoluzionaria mostra del fotografo Michele Palazzo presso la Big Eyes Art Gallery di Bologna.



Questa mostra unica presenta l'uso innovativo dell'IA da parte di Palazzo per ampliare le sue fotografie originali di New York City, creando un affascinante mix di realtà e immaginazione. Le immagini risultanti sono un'esplorazione vibrante e surreale dei paesaggi urbani, che spingono i confini della fotografia tradizionale.



La mostra inaugurerà il 19 giugno alle 18.30 e resterà aperta fino al 19 settembre 2024.





DETTAGLI MOSTRA



Titolo: THIS IS NOT NEW YORK: Generative Explorations of the Urban Landscape

Date: 19 giugno al 19 settembre 2024

Inaugurazione: 19 giugno alle 18:30

Sede: Big Eyes Art Gallery, Strada Maggiore 7/e, 40125 Bologna



Gallery





