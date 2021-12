Unduettrio - concerto di Natale a San Lazzaro di Savena (replica)

Martedì 21 dicembre alle 18,30 UnduetTrio in concerto al Centro sociale culturale "la Terrazza" a Ponticella di San Lazzaro di Savena in via del Colle 1, replica del concerto del 17 sempre a San Lazzaro di Savena che vede già da giorni il tutto esaurito con prenotazione dei posti disponibili. Il trio , composto dal soprano Ginevra Schiassi, dal clarinettista Luca Troiani e dalla pianista Claudia D'Ippolito alternerà brani di Musica classica a musiche natalizie.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle normative anticovid.