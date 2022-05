Unicef, "Giornata mondiale del gioco" in Piazza Maggiore

L'Unicef in Piazza Maggiore per la Festa dei Ragazzi. Sabato 28 maggio nell’ambito della Giornata Mondiale del gioco, si terrà una festa in piazza Maggiore, a cui parteciperanno le scuole di Bologna, per festeggiare il diritto fondamentale al gioco Unicef, il comune di Bologna e Cinnica insieme a moltissime associazioni organizzano canti, giochi, spettacolo di burattini, visita didattica di Bologna e altre attività. All’inaugurazione parteciperà il Cardinale Matteo Maria Zuppi e iI sindaco di Bologna Matteo Lepore.

“IN GIOCO PER LA PACE “è invece a Imola e si terrà il 27 maggio presso l’Istituto Comprensivo nr. 5 a cui parteciperanno tutte le scuole di Imola .Festa promossa da Unicef, Comune di Imola e le scuole.I bambini e i ragazzi si esibiranno in canti e musica.