L'ultimo libro di Valerio Moggia con la partecipazione di Renzo Ulivieri

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione dell'ultimo libro di Valerio Moggia, "La Coppa del Morto. Storia di un Mondiale di calcio che non dovrebbe esistere" che si terrà alla Sala Comunale "Falcone Borsellino" in Via Battindarno, 123 a Bologna alle ore 18:00.



Ne parleremo con l'autore Valerio Moggia e Renzo Ulivieri.

Condurrà il dibattito Emanuele Tigrini, Unione Popolare di Bologna ed Imola.



Valerio Moggia, nato a Novara nel 1989, è da sempre appassionato di calcio, storia e fenomeni sociali. Dal 2017 cura il progetto Pallonate in Faccia, un sito che si occupa di temi politici e storici legati al calcio; dal 2021 è anche un podcast. Ha scritto per siti come Vice Italia, Rivista Undici, Minuti di Recupero, Valigia Blu e Linkiesta, e collabora con la rivista digitale Linea Mediana. Nel 2020 ha pubblicato per UltraSport “Storia Popolare del Calcio. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori”. Nel 2022, per lo stesso editore, ha pubblicato “La Coppa del Morto. Storia di un Mondiale che non dovrebbe esistere”.



Renzo Ulivieri è un allenatore di calcio, politico ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e allenatore del Pontedera femminile.



Gli argomenti di discussione saranno il mondiale del Qatar, diritti civili negati e come il calcio risponde in maniera politica a questa negazione dei diritti.



Sarà anche possibile acquistare una copia del libro.